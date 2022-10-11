Премьер Польши Моравецкий пожаловался на слабую помощь ЕС в преодолении энергетического кризиса

Премьер Польши Моравецкий заявил о недостаточной поддержке со стороны ЕС в условиях энергетического кризиса. Фото: REUTERS

Евросоюз оказывает недостаточную помощь Польше в преодолении энергетического кризиса, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я должен сказать, что не много оттуда у нас имеется помощи. По большому счету мы просим позволить нам шаги, которые мы же и финансируем», - заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник 11 октября, отметив, что в Польше не хватает газа и электроэнергии, а цены на энергоносители очень высоки.

Моравецкий предложил ЕС на время отказаться от строгого соблюдения экологических принципов ради снижения цен на нефть и газ и предложил «заново придумать» энергетическую политику Евросоюза.

Ранее эксперты посоветовали европейцам прыгать на месте, обниматься и питаться холодными блюдами. Как Европа будет экономить электричество и газ, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент России обсудил с президентом ОАЭ стабильность на энергетических рынках, отметив, что решения ОПЕК+ не направлены против кого-либо.

Напомним, 12 октября Владимир Путин выступит на открытии международного форума «Российская энергетическая неделя». Основной темой форума станет развитие глобальной энергетики в многополярном мире.