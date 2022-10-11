Bloomberg: американские чиновники не станут бойкотировать выступления России на G20

Высокопоставленные чиновники США решили отказаться от антироссийских провокаций на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные чиновники США не намерены бойкотировать заседания G20 ("большой двадцатки") в Вашингтоне на этой неделе, как они это сделали в апреле 2022 года в знак протеста против спецоперации РФ на Украине. Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что соответствующее решение уже якобы согласовано на самом высоком уровне. Такую информацию журналистам Bloomberg сообщил на условиях анонимности информированный источник в министерстве финансов Соединенных Штатов.

"Глава минфина США и другие должностные лица вместо бойкота выступлений представителей РФ планируют опровергнуть то, что скажут россияне и резко осудить действия Москвы на Украине", - говорится в публикации агентства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, который состоится в ноябре нынешнего года.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва готова рассмотреть возможное предложение Вашингтона о проведении подобной встречи в случае. если оно поступит властям РФ по соответствующим официальным дипломатическим каналам.