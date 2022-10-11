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Политика11 октября 2022 12:47

Стало известно, каким оружием Россия нанесла удар по Украине 11 октября 2022

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены высокоточными оружием большой дальности

Удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены высокоточными оружием большой дальности

Фото: REUTERS

Удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены российскими войсками высокоточными оружием большой дальности, рассказали в Министерстве обороны России.

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае, если продолжатся агрессивные действия в адрес России, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате взрывов в Киеве и нескольких регионах Западной Украины повреждены 11 важных объектов инфраструктуры страны.