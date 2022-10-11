В ЕС назвали бессмысленными двухсторонние контакты с Россией

В ЕС заявили о якобы бессмысленности двусторонних контактов стран-членов Евросоюза с Москвой. Фото: REUTERS

В Евросоюзе назвали «бессмысленным» предстоящий визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано во вторник 11 октября. Также Стано заявил о якобы неподходящем моменте для контактов с Москвой на высоком уровне.

«В ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией», - сказал Петер Стано, отметив, что Москва якобы демонстрирует заинтересованность в эскалации украинского конфликта.

В то же время представитель внешнеполитического ведомства ЕС признал, что государства-члены Евросоюза имеют право на принятие решений по проведению двусторонних визитов.

«Двусторонние визиты и встречи – это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения», - сказал Стано, комментируя намерение главы венгерского дипломатического ведомства принять участие в «Российской энергетической неделе», а также встретиться с представителями «Газпрома» и «Росатома».

Напомним, 12 октября Владимир Путин выступит на открытии международного форума «Российская энергетическая неделя». Основной темой форума станет развитие глобальной энергетики в многополярном мире.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России и подчеркнул, что венгерская сторона не даст согласия на возможные новые антироссийские рестрикции.