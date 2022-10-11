Многотысячные акции против политики властей проходят в восточной Германии 11 октября 2022 года

В 15 городах восточных земель ФРГ недовольные политикой власти граждане вышли на улицы Фото: REUTERS

В городах восточной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания вышли порядка 7 тысяч демонстрантов в более чем 15 городах. Об этом пишет агентство DPA, уточняя, что люди недовольны антироссийскими санкциями, поставками оружия на Украину и повышением стоимости жилья, а также недоступной для простых граждан энергетической политикой.

В городах Шверин и Нойбранденбург также звучали призывы к мирным переговорам и скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, уточнило агентство.

В Магдебурге в митингующие пришли с плакатами, на которых написаны призывы "Остановите ложь о поставках газа", "Мы не спасем весь мир" и "Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания”.

Акции протеста также прошли в Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония.

В полиции сообщают, что в столице Мекленбург-Перердняя Померания Шверине в митинге участвовали около 2400 демонстрантов. Во всех городах этой земли митингующих было около 7000.

Напомним, 8 октября, прошли акции протеста в Берлине. Тысячи демонстрантов собрались перед бундестагом в Берлине с требованиями об отмене антироссийских санкций и возвращении к дешевым энергоносителям из России.