Nissan потерял 686 млн долларов после ухода с российского рынка Фото: REUTERS

Японский автоконцерн Nissan Motor назвал потери, которые понесет компания после ухода с российского рынка. В пресс-релизе, распространенном компанией, говорится, что убытки автоконцерна составили порядка 100 млрд иен - 686 млн долларов.

"В результате ухода с российского рынка единовременный убыток составит около 100 млрд японских иен. Однако наш прогноз на текущий финансовый год не изменился”, - сказано в пресс-релизе.

Компания также уточняет, что подробности о финансовом состоянии будут известны после проведения детального анализа результатов за второй квартал текущего финансового года.

Сегодня, 11 октября, автоконцерн Nissan одобрил продажу всех российских активов подведомственному предприятию Минпромторга России ФГУП "НАМИ". В Минпромторге отметили, что речь идет о сделке по передаче 100% активов Nissan в России под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" - “НАМИ". В активах автоконцерна числятся производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и также активы центра продаж и маркетинга в Москве.

Компания также оставила себе право выкупа доли в течение 6 лет. Стоимость сделки не разглашается, но можно предположить, что, как и в случае с передачей в НАМИ российских заводов "Renault", она будет символической — 1 рубль.

Сайт KP.RU выяснил, что будет с техобслуживанием автомобилей после продажи. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься ВАЗ. Такой опыт у компании уже накоплен.

“Обеспечением запчастями автомобилей «Renault» занимается дочернее предприятие АвтоВАЗа «Лада Имидж»”, - рассказал KP.RU партнер агентства “Автостат” автоэксперт Игорь Моржаретто.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге открыли в 2009 году. Его производственная мощность составляет до 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году с его конвейера сошло 43 тыс. автомобилей.