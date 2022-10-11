Захарова предупредила о жестком ответе России на любые атаки на критическую инфраструктуру

Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики во вторник 11 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия даст жесткий ответ на любые атаки на критическую инфраструктуру. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики во вторник 11 октября. МИД вел трансляцию брифинга, она доступна здесь.

Захарова отметила, что представители киевского режима «перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться цели», при этом охарактеризовав цель Киева как «постоянное получение подачек со стороны западных кураторов». Дипломат напомнила, что Запад многие годы снабжал Украину деньгами и оружием, а также оказывал информационно-политическую поддержку.

Также Захарова отметила, что Киев действует в манере худших террористических ячеек и заявила, что убийства мирных жителей киевским режимом не останутся безнаказанными.

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил про удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил Украину о новых ударах, если Киев не прекратит теракты.

Напомним, 8 октября был совершен террористический акт на Крымском мосту. Подробности украинского теракта на Крымском мосту здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что глава российского Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело и установить обстоятельства гибели мирных жителей Купянска в Харьковской области, запечатленных на видео, которое выложил в социальные сети бывший командир нацбатальона Максим Жорин.