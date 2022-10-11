Два участка под масштабный инвестпроект выделили у Сямозера в Карелии

Участки отданы компании, занимающейся гостиничным бизнесом. https://pkk.rosreestr.ru

В Карелии десятки тысяч квадратных метров земли у Сямозера отдали компании, занимающейся гостиничным бизнесом. Фирма получила территорию в аренду без каких-либо торгов под масштабный инвестпроект. Об этом 11 октября 2022 года пишет издание КарелInform.

- Право на заключение двух договоров аренды получило ООО «Курорты Карелии», общая площадь земельных участков в Пряжинском районе превышает 67,7 тысяч квадратных метров, - сообщает издание.

Так, один из участков земли - это территория в 40 тысяч квадратных метров в районе деревни Алекка в Эссольском сельском поселении. Второй участок - более 27,7 тысяч квадратных метров в том же поселении.

Известно, что кадастровая стоимость первого участка оценивается в 515,2 тысяч рублей. Стоимость второго - более 357 тысяч рублей. Оба они предназнаены для использования под отдых.

Компания, получившая данные участки, планирует разместить на земле туристический комплекс.