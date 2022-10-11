Украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области Фото: Telegram-канал Вячеслав Гладкова

Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей, жертв и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Гладков пообещал, что последствия обстрелов будут устранены в максимально короткие сроки.

Украинские военные атакуют Белгородскую область с самого начала специальной военной операции. В пятницу, 8 октября, они обстреляли пять населенных пунктов региона, за день до этого под обстрелами со стороны Украины находились два населенных пункта Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, накануне в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина.