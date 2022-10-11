Сенатор Клишас заявил, что внесение Meta* в список экстремистских организаций ничего не меняет для российских пользователей

Сенатор Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внесение компании Meta* в список экстремистских организаций ничего не изменить для пользователей Facebook** и Instagram* в России, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*. Пользователи продуктов Meta* закон не нарушают, правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta*», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Росфинмониторинг внес компанию Meta* в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Meta приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах насильственные высказывания в отношении российских военнослужащих на своих платформах Facebook** и Instagram**. Там заверили, что не допустят призывов к насилию в отношении простых россиян.

После этого Генпрокуратура попросила суд официально признать Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет России возбудил против сотрудников компании уголовное дело об экстремизме.

*Организация, признанная в России экстремистской

**Соцсети заблокированы в РФ, являются продуктом признанной в России экстремистской компании Meta*