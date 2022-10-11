Лидеры G7 осудили диверсии на "Северный потоках" Фото: REUTERS

Страны "Большой семерки" (G7) осуждают разрушение критическим важной инфраструктуры, которой является газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.

"Глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов "Северного потока" в Балтийском море и решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры", - сказано в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».