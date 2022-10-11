Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 октября 2022 15:18

Лидеры G7 осудили диверсии на "Северный потоках"

Страны "Большой семерки" обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лидеры G7 осудили диверсии на "Северный потоках"

Лидеры G7 осудили диверсии на "Северный потоках"

Фото: REUTERS

Страны "Большой семерки" (G7) осуждают разрушение критическим важной инфраструктуры, которой является газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.

"Глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов "Северного потока" в Балтийском море и решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры", - сказано в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».