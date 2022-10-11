Александр Цыбульский: «России требуются стандарты, которые обеспечат максимальную экологическую безопасность территорий»

Сегодня губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в пленарном заседании Российского экологического форума. На мероприятии собрались основные участники сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране, представители государственных структур и отраслевые специалисты.

Форум открыла вице-премьер российского Правительства Виктория Абрамченко. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский стал одним из основных спикеров пленарного заседания.

Во время своего выступления глава региона сообщил, что в Поморье ежегодно растут расходы на сбережение экологии. Так, если минувшем году на решение проблем, которые связаны с обращением с отходами, направлено порядка полумиллиарда рублей, то текущем году эта сумма выросла до миллиарда. В 2023 году планируется направить на эти цели 1,3 млрд рублей. К тому же следующий год объявлен в Архангельской области Годом экологии.

Александр Цыбульский заявил о готовности региона воплотить пилотный проект по переработке строительных отходов. В общей структуре незаконно складируемых в области отходов они занимают порядка 60 процентов. В результате переработки строительных отходов будет получено вторсырье, которое поступит в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

– Это [предложение] касается уже нашего опыта разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру «вчерашнего дня» по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий, – инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО Александр Цыбульский.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко предложила включить инициативу губернатора Архангельской области в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в нашей стране почти четыре года назад. Ее цель решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» в стране планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. До 2030 года построят или реконструируют 868 объектов обращения с отходами.

В итоге к концу 2030 года предполагается отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов и лишь 50% – на захоронение. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию – 11,4%.