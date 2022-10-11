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Общество11 октября 2022 15:49

Александр Цыбульский: «России требуются стандарты, которые обеспечат максимальную экологическую безопасность территорий»

На Российском экологическом форуме губернатор Архангельской области предложил разработать федеральные стандарты реализации реформы переработки твердых коммунальных отходов. Инициативу поддержала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко
Сергей КУЗНЕЦОВ

Сегодня губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в пленарном заседании Российского экологического форума. На мероприятии собрались основные участники сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране, представители государственных структур и отраслевые специалисты.

Форум открыла вице-премьер российского Правительства Виктория Абрамченко. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский стал одним из основных спикеров пленарного заседания.

Во время своего выступления глава региона сообщил, что в Поморье ежегодно растут расходы на сбережение экологии. Так, если минувшем году на решение проблем, которые связаны с обращением с отходами, направлено порядка полумиллиарда рублей, то текущем году эта сумма выросла до миллиарда. В 2023 году планируется направить на эти цели 1,3 млрд рублей. К тому же следующий год объявлен в Архангельской области Годом экологии.

Александр Цыбульский заявил о готовности региона воплотить пилотный проект по переработке строительных отходов. В общей структуре незаконно складируемых в области отходов они занимают порядка 60 процентов. В результате переработки строительных отходов будет получено вторсырье, которое поступит в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

– Это [предложение] касается уже нашего опыта разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру «вчерашнего дня» по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий, – инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО Александр Цыбульский.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко предложила включить инициативу губернатора Архангельской области в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в нашей стране почти четыре года назад. Ее цель решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» в стране планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. До 2030 года построят или реконструируют 868 объектов обращения с отходами.

В итоге к концу 2030 года предполагается отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов и лишь 50% – на захоронение. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию – 11,4%.