Страны G7 поддерживают стремление Украины вернуть территории “в признанных международных границах” Фото: REUTERS

Сегодня, 11 октября, на внеплановом заседании лидеров стран G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждались вопросы конфликта с Россией. Встреча прошла в формате видеоконференции. В числе прочего страны-участницы обсуждали вопросы территориальной целостности Украины.

Лидеры стран заявили, что отказываются признавать референдумы в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли ранее в состав РФ. По их мнению, голосование по референдумам о вхождении в состав России является “бутафорским”. Участники конференции считают, что вся процедура “создана Москвой” для обоснования присоединения.

При этом “Большая семерка” намерена поддерживать стремление Украины “защищать” свои территории в “пределах, признанных международным сообществом”. Действия Киева по “восстановлению полного контроля” над субъектами, вошедшими в состав РФ, по мнению стран-участниц, “обоснованно Уставом ООН”.

Также страны G7 договорились об оказании Украине гуманитарной помощи и содействии при подготовке к зиме.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что результаты референдумов не только порадовали, но и удивили. Результат более чем убедительный и не подлежащий никакому сомнению. Это объективные данные настроения людей, считает российский лидер.