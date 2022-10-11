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Политика11 октября 2022 15:59

Лидеры G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» применения атомного оружия на Украине

Безответственная ядерная риторика ставит под угрозу глобальный мир и безопасность, сказано в заявлении стран «Большой семерки»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лидеры G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» применения атомного оружия на Украине

Лидеры G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» применения атомного оружия на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия столкнется с серьезными последствиями в случае применения атомного оружия на Украине, говорится в совместном заявлении глав государств и правительств стран «Большой семерки» (G7).

«Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику, которая ставит под угрозу глобальный мир и безопасность. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», – сказано в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, спекулирующие на теме ядерной войны и возможного ядерного удара со стороны России, должны осознавать свою ответственность.