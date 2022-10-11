Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Минобороны Турции Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, с которым обсудил ситуацию вокруг Украины

«Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, особенно Украина и Сирия», – сообщается на сайте Министерства национальной обороны Турции.

Акар в частности призвал Россию прекратить боевые действия на Украине во избежание дальнейших жертв и для восстановления мира и стабильности. Кроме того, министры обсудили продуктовую сделку, а также предотвращение террористической угрозы в Сирии.

Напомним, Анкара рассчитывает, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на саммите в Астане, который состоится в среду, 12 октября.