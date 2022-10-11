Grayzone: Разведка Британии разработала план по уничтожению Крымского моста в апреле 2022

Разведка Британии разработала план по уничтожению Крымского моста в апреле 2022 Фото: REUTERS

Британская разведка разработала план разрушения Крымского моста еще в апреле этого года, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как передает Grayzone со ссылкой на презентацию плана, составленного для высокопоставленных сотрудников разведки Великобритании, Крымский мост должен был быть уничтожен при участии «специально подготовленных украинских солдат». План составил военный Хью Уорд по заказу сотрудника разведки и советника генерального секретаря НАТО Криса Донелли.

В нем в частности описываются стратегии, при помощи которых Украина могла бы «создать угрозу Военно-морским силам России» в Черном море. По замыслу Уорда, мост можно было уничтожить ударами крылатыми ракетами по опорам центральной арки или подрывом мин, которые должны были установить на опорах водолазы или подводные беспилотники.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.