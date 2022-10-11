В Архангельской области построят три мусоросортировочных комплекса, которые смогут перерабатывать практически все отходы региона

Губернатор Александр Цыбульский рассказал о проектах строительства новых мусоросортировочных предприятий. Фото: Иван МАЛЫГИН/Пресс-служба правительства Архангельской области.

В Архангельской области построят три мусоросортировочных комплексов и три новых полигона. Их мощностей будет достаточно, чтобы практически полностью перерабатывать годовой объем отходов, производимых в регионе. Об этом в ходе Российского экологического форума сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

Новые предприятия будут созданы в рамках концессионных соглашений правительства Поморья с Российским экологическим оператором.

«Мы построим три мусоросортировочных комплекса с общим объемом переработки 405 тысяч тонн в год. Это примерно соотносится с годовым объемом производимого на территории региона мусора – всего у нас вырабатывается порядка 500 тысяч тонн отходов, - рассказал Александр Цыбульский. - В рамках этого проекта ещё будет создано три полигона. Это нам позволит полностью все отходы, которые за год продуцируются в Архангельской области, вовлечь в сортировку и переработку, а также сократить захоронение до уровня не более 45 процентов».

Регион собирается также разобраться с залежами строительного и промышленного мусора, который скопился на полигонах за последние годы. Эти отходы тоже будут перерабатывать. Для этого в Поморье будет запущен пилотный проект по вовлечению строительного мусора в экономический оборот.

Создавая промышленную инфраструктуру для переработки отходов, региональные власти осознают важность просветительской работы среди населения. Прежде чем попасть на перерабатывающие заводы, мусор нужно рассортировать – и сделать это должны сами жители. Будущий 2023 год объявлен в Архангельской области Годом экологии, его будет сопровождать масштабная информационная кампания.

«Мы создаём, в том числе ментально, новую для нас систему переработки отходов, и по большому счету наш сегодняшний опыт показывает, что мы сами ещё не очень готовы к осознанному раздельному сбору мусора, - отметил Александр Цыбульский. - Даже создав на территории Архангельска предприятия, которые сортируют порядка 30 тысяч тонн отходов в год, мы понимаем, что население использует специализированные баки для раздельного сбора мусора как обычные контейнеры. Эту «перенастройку» можно сделать только за счёт просветительской работы. Важно объяснять это людям и показывать, что условия для раздельного сбора мусора созданы, и ими нужно пользоваться».

В прошлом году федеральный бюджет выделил Архангельской области субсидию в размере 19,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. На эти средства приобрели 1140 баков. В 2022 году регион снова направил заявку на субсидию, чтобы закупить еще тысячу баков.