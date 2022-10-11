Эксперт Эрнст заявил, что Европа не ощутит прекращение поставок электроэнергии из Украины

Эксперт заявил, что Европа не ощутит отсутствия украинской электроэнергии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прекращение поставок электроэнергии из Украины не будет ощущаться европейскими странами. Об этом заявил преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст.

Эксперт назвал поставки украинской электроэнергии очень незначительными по сравнению с тем, что потребляют западные страны.

«Одна только маленькая Бельгия потребляет девять тысяч мегаватт, поэтому предлагаемые Украиной возможности… имеют только символическое значение и не обладают экономической значимостью для Западной Европы», - цитирует Эрнста РИА Новости.

Также эксперт заявил, что энергетические проблемы касаются в основном страны, придерживающиеся «зеленой политики». В то же время во многих странах Центральной Европы практикуется использование угля производства электроэнергии и дров для отопления, отметил Дамьен Эрнст.

Напомним, Минэнерго Украины заявило о прекращении экспорта электроэнергии в ЕС с 11 октября 2022 года. В украинском энергетическом ведомстве напомнили, что украинское электричество помогло Европе заменить российский газ.

Ранее эксперты посоветовали европейцам прыгать на месте, обниматься и питаться холодными блюдами. Как Европа будет экономить электричество и газ, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент России обсудил с президентом ОАЭ стабильность на энергетических рынках, отметив, что решения ОПЕК+ не направлены против кого-либо.