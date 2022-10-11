Чувашия получит более 78 млн рублей на создание Школы креативных индустрий

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Решением Министерства культуры РФ Чувашский государственный институт культуры и искусств признан победителем в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Полученные средства будут направлены на создание Школы креативных индустрий.

Как рассказывает министр культуры ЧР Светлана Каликова, средства в размере 78,4 млн рублей выделяются в рамках государственной программы «Развитие культуры» и федерального проекта «Придумано в России». Также министр сообщила, что в открывшейся при Институте школе дети от 12 до 17 лет смогут бесплатно получить дополнительное образование в сфере культуры, а также обрести навыки создания творческого проекта с использованием цифровых технологий.

Сообщается, что Школа креативных индустрий станет специализированным арт-пространством, она будет включать студии дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, интерактивных цифровых технологий, электронной музыки и студию звукорежиссуры.