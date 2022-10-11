Аксенов сообщил о введении желтого уровня террористической опасности в двух регионах Крыма с 11 октября 2022 года

Аксенов сообщил о введении желтого уровня террористической опасности в двух регионах Крыма. Фото: REUTERS

Желтый уровень террористической опасности вводится в двух регионах Республики Крым с 11 октября. Речь идет о городской округе Керчь и Ленинском районе Республики Крым. Режим начинает действовать с 20.00 вторника, 11 октября. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram.

Сообщается, что действие желтого уровня террористической опасности будет продолжаться до 20.00 воскресенья 23 октября.

«Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», - отметил Сергей Аксенов

Напомним, как желтый обозначается высокий уровень террористической опасности. Что это значит, как себя вести и на что обращать внимание, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в субботу 8 октября на Крымском осту был совершен террористический акт. Президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что он был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.