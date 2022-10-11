Варшавер впервые прокомментировал конфликт с Поргиной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Людмила Поргина рассказала об очередном скандале, который произошел в "Ленкоме". Вдова Николая Караченцова рассказала о потасовки с участием директора театра Марком Варшавером, после которой ей стало так плохо, что пришлось вызывать "скорую".

Однако Марк Варшавер представил журналистам свою версию событий.

- Мой секретарь доложил о ее приходе в кабинет. Я ответил, что не желаю с ней разговаривать. Она – человек, который не любит свой театр. Поргина говорит, что театр – ее семья! Но разве можно делать гадости семье? ...я ее не принял, но попросил пообщаться с ней своего заместителя, чтобы узнать, что она хочет, - рассказывает директор "Ленкома" в беседе с MK.RU.

Позже, делая обход по театру, Варшавер все же пересекся с актрисой. Она внезапно подбежала к нему, выражая недовольство криками "Вы меня в массовку поставили!".

- Я был не один, вокруг - люди. Спокойно сказал ей: "Это не массовка, а работа в театре. Вы обязаны ее выполнять за ту зарплату, которую получаете!". ... В ответ она начала такое нести, я вам передать не могу ... Она - специфический человек, - поделился воспоминаниями об инциденте Варшавер.

Он также напомнил, что актриса порядка 30 лет не выходила на сцену, но при этом называет себя то народной артисткой, то заслуженной и жалуется на безденежье.

- Я пытался ей помочь, дал ей восемь массовок. Она участвует в 8 спектаклях! Представляете, какая радость для человека, который может выходить на сцену?! Но ей это не нравится: ей только главные роли подавай, - объяснил директор театра.