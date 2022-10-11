Белый дом: Илон Маск не представляет власти США, рассуждая о путях урегулирования на Украине

В Вашингтоне заявили, что Маск не представляет позицию Белого дома, рассуждая об урегулировании украинского конфликта. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск не является выразителем позиции Белого дома в якобы имевших место переговорах с российским президентом Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет правительство Соединенных Штатов», - сказал Кирби во вторник 11 октября во время регулярного брифинга.

Также Кирби подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский должен сам решить, когда наступит подходящее для переговоров с Россией время.

«Мы не собираемся диктовать ему это», - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Напомним, Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной.

Эксперты раскрыли несколько версий, почему Илон Маск мог поддержать Россию.

Ранее Илон Маск объяснил Зеленскому, чем грозит эскалация конфликта на Украине.

Также сообщалось, что Илон Маск опроверг сообщения о разговоре с Путиным перед публикацией твитов о мирном плане по Украине. По словам бизнесмена, он разговаривал с российским президентом только один раз - три года назад.