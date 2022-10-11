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Политика11 октября 2022 19:07

Советник Байдена Кирби: США не планируют отправку войск на Украину из-за опасения перехода конфликта в ядерное измерение

Белый дом заявил о нежелании США вступать в конфликт с Россией
Мария ПАВЛОВА
Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину из-за опасения ядерного конфликта.

Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину из-за опасения ядерного конфликта.

Фото: REUTERS

Вашингтон не намерен отправлять на Украину войска. Об этом заявил во вторник 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией», - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга, добавив, что появление американских войск на территории Украины может спровоцировать переход конфликта в ядерную плоскость.

«Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», - сказал Кирби.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. Столтенберг заявил, что ядерные маневры Североатлантического альянса помогут снизить международную напряженность.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил перед лидерами G7 c видеообращением. В числе прочего он попросил группу G7 поддержать создание международной миссии на границе Украины и Белоруссии. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала ранее и не планирует в настоящее время проведение военных действий против Белоруссии.