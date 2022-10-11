КГБ Белоруссии заявил о готовящихся в стране терактах

В КГБ Белоруссии рассказали о планируемых иностранными спецслужбами терактах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Белорусский Комитет государственной безопасности информирован о подготовке иностранными спецслужбами серии терактов на территории Белоруссии. Об этом заявил во вторник 11 октября глава ведомства Иван Тертель.

По словам Тертеля, один из сценариев, который разрабатывают иностранные спецслужбы - вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции.

«Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников», - сказал Тертель в эфире телеканала Беларусь-1.

По информации главы белорусского КГБ, террористические группы для совершения терактов в Белоруссии создаются на территории Литвы, Польши и Украины при поддержке спецслужб стран Запада.

Ранее глава КГБ Беларуси Тертель предрек наступление переломного момента в спецоперации в Украине в ноябре – феврале и назвал условия, при которых он наступит.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами G7 c видеообращением. В числе прочего он попросил группу G7 поддержать создание международной миссии на границе Украины и Белоруссии. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала ранее и не планирует в настоящее время проведение военных действий против Белоруссии.