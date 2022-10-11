Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 7 июля

Курсы доллара и евро поднялись на Мосбирже. Фото: REUTERS

Курс доллара перевалил отметку в 64 рубля впервые с 7 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже во вторник 11 октября.

Доллар прибавил 2,15 процента и поднялся до 64,03 рубля по состоянию на 17.02 по московскому времени, а через восемь минут вырос уже до 64,06 рубля.

Также поднялся курс евро. Его рост составил 2,6 процента до 63,04 рубля по данным на 17.02 по московскому времени. Выше 63 рублей евро поднялся впервые с 11 августа.

Ранее сообщалось, что американский банк BNY Mellon объявил о начале приема на хранение криптовалют и цифровых активов. 11 октября банк запустил платформу хранения цифровых активов в США, на которой клиенты смогут совершать операции как с криптовалютами, так и с традиционными активами.

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