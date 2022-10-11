В Госдепе США заявили, что украинский конфликт должен быть разрешен в диалоге между Москвой и Киевом

В Госдепе США заявили, что решение украинского конфликта находится в компетенции Москвы и Киева. Фото: REUTERS

Вашингтон считает, что разрешение украинского конфликта находится в прерогативе Москвы и Киева и должно лежать в дипломатической плоскости. Об этом заявил во вторник 11 октября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга. Трансляция брифинга велась в социальных сетях Госдепартамента, она доступна здесь.

«Это в конечном счёте должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — сказал Нед Прайс.

Также Прайс призвал Россию прекратить обстрелы Украины, назвав это одним из условий демонстрации серьезных намерений по отношению к переговорам с Киевом.

Напомним, советник Байдена Кирби заявил, что США не планируют отправку войск на Украину из-за опасения перехода конфликта в ядерное измерение и нежелания вступать в конфликт с Россией.

Ранее глава КГБ Беларуси Тертель предрек наступление переломного момента в спецоперации в Украине в ноябре – феврале и назвал условия, при которых он наступит.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. Столтенберг заявил, что ядерные маневры Североатлантического альянса помогут снизить международную напряженность.