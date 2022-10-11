В Киеве снесли памятник Пушкину. Фото: соцсети

11 октября в центре Киева снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как заявил украинским СМИ соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, данный памятник в украинской столице являлся для властей страны символом "русского мира".

Снесенный памятник русском поэту располагался перед зданием национального транспортного университета. Отмечается, что в Киеве есть еще восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину, пишет издание "Страна".

Стоит отметить, что памятники Пушкину неоднократно становились объектом вандализма на Украине. Так, в апреле 2022 года в Мукачево снесли памятник Пушкину. После этого памятники поэту ликвидировали в Ужгороде и Тернополе, в Заболотовцах Львовской области.

Также вашингтонский журнал The American Conservativeс сообщал, что после событий "евромайдана" в 2014 году по всей Украине стали массово сносить памятники Владимиру Ленину. Движение, названное "ленинопадом", было с восторгом встречено на Западе.