КГБ Белоруссии: На Украине готовили около 300 боевиков для захвата райцентра республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные спецслужбы обучали на Украине до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в Белоруссии. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

- Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции - для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков, - сказал генерал-лейтенант в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также Тертель добавил, что иностранные инструкторы осуществляли профессиональную подготовку боевиков не только на Украине, но и в Польше, Литве.

Ранее сайт KP.RU писал, что белорусский Комитет государственной безопасности информирован о подготовке иностранными спецслужбами серии терактов на территории Белоруссии. Один из сценариев, который разрабатывают иностранные спецслужбы - вооруженный захват райцентра, заявлял представитель ведомства.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Республика не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но и удара в спину российским войскам не допустит.