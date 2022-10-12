Путин объяснил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка Фото: REUTERS

Действия российской стороны нацелены на создание стабильности на мировых энергетических ранках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

- Я знаю вашу позицию (насчет решения ОПЕК+). Наши действия и решения не направлены против кого бы то ни было. Мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы, - сказал глава государства

При этом Путин добавил, что РФ старается всегда реагировать на возникающие потребности рынка и сделать это адекватно происходящим событиям.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти. Организация одобрила максимальное сокращение добычи ресурса – на 2 миллиона баррелей в сутки. Позже в Кремле решение ОПЕК+ сократить добычу нефти назвали победой здравого смысла.