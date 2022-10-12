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Экономика11 октября 2022 21:53

Путин объяснил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка

При этом политик добавил, что РФ старается всегда реагировать на возникающие потребности рынка
София ГОНЧАРОВА
Путин объяснил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка

Путин объяснил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка

Фото: REUTERS

Действия российской стороны нацелены на создание стабильности на мировых энергетических ранках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

- Я знаю вашу позицию (насчет решения ОПЕК+). Наши действия и решения не направлены против кого бы то ни было. Мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы, - сказал глава государства

При этом Путин добавил, что РФ старается всегда реагировать на возникающие потребности рынка и сделать это адекватно происходящим событиям.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти. Организация одобрила максимальное сокращение добычи ресурса – на 2 миллиона баррелей в сутки. Позже в Кремле решение ОПЕК+ сократить добычу нефти назвали победой здравого смысла.