РИА Новости: Российские военные рассказали о серьезных потерях ВСУ в районе села Торское в ЛНР Фото: REUTERS

Российские военные сообщили, что украинские войска понесли значительные потери в районе села Торское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Они рассказали РИА Новости, что артиллерия и разведподразделения совместными действиями нанесли серьезный урон противнику. Предполагается, что украинские потери в данном убитыми и ранеными за последние три дня могут превышать 200 человек. Также уточняется, что удалось уничтожить несколько десятков единиц боевой техники.

Несмотря на серьезные потери украинские войска продолжают перебрасывать все новые партии мобилизованных резервистов для попыток наступления вдоль линии фронта, проходящей через города Сватово и Кременная на севере ЛНР, отмечают разведчики.

Напомним, в период с 6 по 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины на николаево-криворожском и харьковском направлениях потеряли свыше 12 тысяч человек, из них 4 тысячи – убитыми, 8 тысяч – ранеными. Об этом рассказывал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.