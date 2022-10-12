Обозреватель Sabah Барлас: Украина прекратит существование из-за США Фото: REUTERS

Украина является наглядным примером того, во что может превратиться страна, "поддерживаемая" Соединенными Штатами, заявляет обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.

- Эксперты утверждают, что Украины в известном смысле не останется. После того, как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Украина - современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми США, - отмечается в публикации.

Также обозреватель считает, что вся эта ситуация должна послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы.

Напомним, в конце апреля 2022 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем официальном заявлении сообщил о намерении Польши установить с благословения Вашингтона военно-политический контроль над Западной Украиной. По данным СВР, операцию поляки собираются проводить под лозунгом "защиты от российской агрессии", но без мандата НАТО.