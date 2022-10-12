В Китае считают, что империалистическая политика США спровоцировала конфликт на Украине

Соединенные Штаты слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, проводимой с помощью НАТО. В результате именно это и стало причиной конфликта на Украине, считает декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для "Хуаньцю шибао".

- Заигравшись в войну, американская сторона начала еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония не прекращалась. Нарушив порядок на Большом Ближнем Востоке ... Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, ....Это и есть подоплека украинского конфликта, - отмечается в публикации.

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