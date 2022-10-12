Президент ОАЭ проинформировал Путина о некоторых позициях Украины

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского коллегу Владимира Путина о некоторых позициях Украины. Об этом сообщает Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию.

- ОАЭ выразили готовность продолжать посреднические усилия вокруг ситуации на Украине. Президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента Владимира Путина о позиции Украины, - сказано в сообщении.

11 октября Владимир Путин принял в Петербурге президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Российский лидер поблагодарил Аль Нахайяна за желание «урегулировать кризис» на Украине. Путин заметил, что влияния арабского политика действительно может хватить для сдерживания Киева.