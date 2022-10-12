Байден заявил, что не намерен обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в состав страны после проведения референдумов новыми территориями.

- Наша позиция... : ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины, - сказал президент США в интервью CNN.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В ЛНР явка составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области - 76,86%. Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.