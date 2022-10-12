Что произошло в ночь на 12 октября Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что пока не видит смысла проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Свою позицию он обосновал тем, что российский политик "действует жестоко". При этом глава США отметил, что хотел бы поговорить с коллегой о судьбе осужденной американской баскетболистки Бритни Грайнер.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского коллегу Владимира Путина о некоторых позициях Украины. Он также выразил готовность продолжать посреднические усилия вокруг ситуации на Украине.

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что примерно 30% энергетической инфраструктуры Украины были выведены из строя в результате ударов со стороны РФ. По его словам, Москва впервые с начала конфликта "решительно нацелилась" на системы энергообеспечения.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что в НАТО могли не выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией. Однако, он считает, что это не оправдывает происходящее на Украине.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить жаловаться на недостаточную помощь со стороны США, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома. По словам американского лидера Джо Байдена, в противном случае у Зеленского могут возникнуть сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Политик выразив полную уверенность, что под его руководством СВО завершится успешно.