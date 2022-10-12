В Благовещенске могут срубить 185-летнюю краснокнижную иву из-за строительства дороги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце августа 2022 года в мэрии Благовещенска анонсировали строительство новой дороги, которая должна соединить улицу Чайковского и улицу Набережную. Однако со стороны Набережной пролегает Левашовская роща, которую могут уничтожить ради стройки.

Как сообщает "Абзац", роща знаменита на всю Амурскую область. Все дело в том, что еще в 19-ом веке там жил знаменитый в тех краях меценат Левашов. Именно он и посадил в городе краснокнижные липы. Теперь в том районе построили новые дома и местные жителям очень нужна дорога.

- Дорога там, конечно, нужна. ...Но нужно непременно сохранить эти уникальные для нашего региона деревья. Самому старому из них почти 185 лет, - рассказал начальник Благовещенского районного отдела амурского филиала Россельхозцентра Павел Жирнов.

Сразу же после появления новости о возможном появление в этом месте новой дороги местные активисты подняли шум. Они призвали власти переделать проект дороги так, чтобы сохранить уникальную рощу.