Экс-генерал ФСБ назвал способ лишить Киев поставок вооружения с Запада

Удары по пунктам замены колес поездов могут лишить Киев поставок части вооружения, считает генерал ФСБ в отставке Фото: REUTERS

Россия может лишить киевский режим поставок вооружения с Запада, если ударит по пунктам замены колесных пар грузовых поездов на Украине. Такое мнение выразил считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Его слова приводит РИА Новости.

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", - уточнил Михайлов.

Дело в том, что колея в постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы, следовательно, чтобы доставить грузы по железной дороге, необходимо менять колесные пары составов.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные поставки, направляемые Украине странами Запада, в принципе не могут изменить цели и задачи российской специальной военной операции, которая была начата 24 февраля нынешнего года по решению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Украине станут красной линией для России. Соответствующее заявление сделал директор второго департамента СНГ российского МИДа Алексей Полищук.