Аналитик Пикин назвал низким ущерб для ЕС после прекращения поставок электроэнергии с Украины Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что прекращение поставок электроэнергии с Украины не станет сильным ударом для европейских стран.

- Речь шла о нескольких сотнях мегаватт. Я бы не сказал, что это серьезный удар по Европе. Прекращение поставок из России в Финляндию - это более серьезный удар. Это небольшие объемы, они важны для Польши, для Молдавии. Польша переживет, Молдавия сложнее, - поделился эксперт своим мнением с Lenta.ru.

Также аналитик озвучил предположение, что ситуация не повлияет на цены в Европе на электроэнергию и не отразится на доходах украинской экономики.

Накануне телеканал "360" сообщал, что Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. Такое решение было принято для стабилизации собственной энергетической системы.

11 октября RT писал, что в Киеве и области вводят веерные отключения электроэнергии после повреждения критически важной инфраструктуры. Данные меры приняты, чтобы предотвратить дальнейшие сбои. Предполагается, что отключения будут длиться не более четырёх часов.