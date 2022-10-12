Генпрокурор Краснов сообщил о круглосуточном надзоре за частичной мобилизацией

Игорь Краснов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Генпрокуратура России осуществляет круглосуточный надзор за частичной мобилизацией в стране. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости руководитель ведомства Игорь Краснов.

"В режиме 24/7 организовано взаимодействие территориальных и военных прокуроров, мониторинг СМИ и обращений граждан, обмен информацией с органами власти и военного управления", - уточнил Краснов.

Генпрокурор напомнил, что президент России Владимир Путин поручил, чтобы территориальные и военные прокуроры либо их заместители вошли в состав комиссий по частичной мобилизации. Они осуществляют контроль законодательства при призыве в российскую армию.

Как ранее писал сайт KP.RU, на портале Госуслуг запущены два сервиса по частичной мобилизации. Один из них помогает быстро записаться в добровольцы, другой – сообщить о возможной ошибке при призыве в Вооруженные силы России. О том, как ими воспользоваться, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Подать заявление о возможной ошибке может как сам мобилизованный, так и родственник призванного члена семьи. В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки, затем загрузить снимок повестки и заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.