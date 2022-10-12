Раскрыта опасность сидячего образа жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян предупредила россиян, что большое количество заболеваний, в том числе проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), связаны с образом жизни человека.

В частности, сидячий образ жизни, включая постоянное сидение за компьютером, может привести к застою.

Как пояснила доктор в беседе с "Пятым каналом", в первую очередь при сидячем образе жизни лишние калории не сгорают, что приводит к набору веса и ожирению. Также от недостатка движения страдают многие внутренние процессы.

- Это очень плохо отражается на общей интенсивности обмена, на питании, на снабжении кислородом, на питании всех клеток, замедляется все (процессы)... - объяснила врач.

Также она добавила, что при малоподвижном образе жизни происходит замедление в деятельности желудочно-кишечного тракта на всех стадиях прохождения пищи. А следом за ЖКТ страдает кишечник.

- У человека могут возникать очень сильные запоры, вплоть до каловых камней, - рассказала она.

Ранее Life.ru писал, что австралийские учёные связали развитие тревожности и депрессии с сидячим образом жизни. Чтобы этого избежать, нужно просто увеличить физическую активность и заниматься спортом. Однако при появлении признаков лучше проконсультироваться со специалистами.