В Киеве снова объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

В Киеве была вновь объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 12 октября, сообщила администрация украинской столицы.

«В Киеве объявлена воздушная тревога», - сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram - канале городского совета украинской столице.

Незадолго до этого украинские СМИ заявили о звуках взрывов в Николаевской области. Кроме того, сообщалось, что в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога.

Напомним, накануне, в минувший понедельник, 10 октября, в Киеве также была объявлена воздушная тревога. Как писал сайт KP.RU, украинские издания заявили о взрывах в городе, а также Киевской области. Сообщалось, что под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск и другие населенные пункты.