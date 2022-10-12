Figaro: призывы Европы к Украине вернуть Крым силой оторваны от реальности

Любые попытки Украины вернуть Крым обречены на провал Фото: REUTERS

Некоторые страны Европы призывают Украину вернуть Крым силой, но такие инициативы оторваны от реальности. Об этом говорится в публикации французской газеты Figaro.

Обозреватель Рено Жирар выразил уверенность, что подобная попытка, если она все же будет предпринята, обречена на провал.

"Жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться, - аргументировал Жирар. - А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что Россия "пересмотрела подходы" к проведению военной спецоперации на Украине. Он надеется на то, что высшее военно-политическое руководство России не будет сбавлять темпы проведения специальной военной операции и в скором времени победа в ней неизбежно будет одержана.

Напомним, руководитель экспертной группы Научного Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский уверен, что все попытки украинских властей вернуть Крым обречены на провал. По его словам, прежде всего стоит помнить, что полуостров является частью Российской Федерации, а целостность ее территории защищена Конституцией страны.