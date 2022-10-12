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Общество12 октября 2022 5:35

В Подмосковье врачи приняли роды у женщины, беременной двойней с переплетением пуповин

Все прошло успешно - на свет появились две здоровые девочки весом 1490 и 1650 г и ростом 37 и 36 см
София ГОНЧАРОВА
В Подмосковье врачи приняли роды у женщины, беременной двойней с переплетением пуповин

В Подмосковье врачи приняли роды у женщины, беременной двойней с переплетением пуповин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Подмосковье врачи областного перинатального центра помогли 35-летней женщине родить двойню с переплетением пуповин.

Женщина была на 26 неделе беременности. В больницу ее направили из-за развития коллизии пуповин плодов, когда происходит переплетение петель пуповин. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Отмечается, что медики перинатального центра наблюдали беременную в течение 5 недель.

- Сплетение пуповин – это крайне редкое акушерское осложнение, встречающееся в 1% из всех монохориальных двоен... Оно может сопровождаться сдавливанием... как следствие, привести к внутриутробной гибели обоих плодов, - объяснила главный врач Московской областного перинатального центра Ольга Серова.

Однако все прошло успешно - на свет появились две здоровые девочки весом 1490 и 1650 г и ростом 37 и 36 см.

Ранее "Пятый канал" писал, что в Донецкой народной республике (ДНР) родилась первая россиянка после присоединения территории. Комментарий местным журналистам дала мама девочки Диана Соловьева. По ее словам, она очень смущается, необычно быть мамой первой гражданки РФ в ДНР.