Японская ракета со спутниками уничтожена после неудачного старта

Ракета-носитель Epsilon с восемью спутниками уничтожена после неудачного пуска Фото: REUTERS

Ракета-носитель Epsilon с восемью спутниками уничтожена японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) после неудачного старта. Об этом сообщил журналистам представитель JAXA в среду, 12 октября 2022 года.

Она отклонилась от запланированной траектории, в связи с чем и было принято решение о ее ликвидации.

"Придя к выводу, что нам не удастся вывести спутники на орбиту из-за отклонения от заданной траектории, мы приняли решение уничтожить ее", - уточнили в агентстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, JAXA сообщило об успешном испытании малой ракеты метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственного производства.

Размер ракеты составляет всего 9 метров при весе около 2,6 тонны. По итогам испытаний она достигла высоты 168 километров. Ее двигатель работает за счет генерации ударной волны за счет сжигания метана и кислорода.