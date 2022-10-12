"Наблюдатели" G7 станут законными военными целями в случае прибытия на Украину

Источник в Москве утверждает, что "наблюдатели" G7 станут законными военными целями на Украине Фото: REUTERS

Так называемые "наблюдатели" стран "Большой семерки" (G7) станут законными военными целями в случае их прибытия на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в Москве.

"Это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями", - уточнил собеседник агентства, напомнив, что де-факто участники G7 уже являются стороной конфликта, так как поставляют киевскому режиму вооружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разместить на белорусско-украинской границе группу международных наблюдателей "для мониторинга ситуации с безопасностью". Соответствующее предложение озвучено в ходе саммита G7.

Напомним, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сообщил белорусский лидер в понедельник, 10 октября 2022 года.