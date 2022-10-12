Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Статус «Столицы детского туризма» дает новые возможности для развития»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Выставка «История игрушки» стала первым мероприятием в рамках воплощения проекта. Экспозиция представляет собой интерактивную инсталляцию, которая раскрывает эволюцию игрушки — от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности. Выставка призвана помочь зрителям осознать важность игры, раскрыть ее исконные функции, вспомнить теплые моменты детства и ощутить связь эпох.

Гости экспозиции могут познакомиться с коллекциями традиционных деревянных игрушек, увидеть диковинные семеновские матрешки, дымковские и новинские деревянные игрушки. На выставке также можно поучаствовать в детских дворовых играх или развлечься в компьютерном клубе. Отдельная площадка выделена главным экспертам детства и амбассадорам детского туризма – Смешарикам. Герои анимационного сериала специально приедут в Нижний Новгород из Ромашковой долины.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

«Нижегородская область стала гораздо заметнее на туристической карте страны. Все больше людей едет в регион, чтобы увидеть его красоту, познакомиться с культурой и традициями. Статус „Столицы детского туризма“ дает новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. У нас сохранилось много прекрасных народных художественных промыслов, и знакомство с ними на выставке „История игрушки“ станет настоящим путешествием в мир народного искусства», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неординарное событие в культурной жизни региона.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, участвовавшая в открытии проекта, сделала акцент на необходимости особого подхода к детским путешествиям. «Именно для этого мы запустили нашу новую программу, в рамках которой каждый год на карте России появляется столица детского туризма — город, где создаются новые детские маршруты, новые форматы семейного отдыха, обустраивается удобная для детей городская среда, проводятся фестивали, выставки и другие интересные именно для детей мероприятия. Благодаря проекту мы впервые объединили туристический бизнес, региональные власти и учреждения образования и культуры, для того чтобы сформировать новые актуальные форматы детского отдыха. Мне особенно приятно, что в программе непосредственное участие принимают дети», — отметила Зарина Догузова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович напомнил, что многое для развития детского туризма заложено в регионе при подготовке к празднованию 800-летия столицы Приволжья. «Например, привлекательны стали такие пространства, как парк „Швейцария“ и Кремль с его площадкой „Детинец“. Но на этом мы не завершаем работу, и будем смотреть, где на туристическом маршруте можно поставить детскую площадку, открыть сувенирный магазин с игрушками, организовать детское меню в ресторанах или придумать новые экскурсии в музеях, адаптированные для ребят 6−8 лет. Также важно перейти на общий язык разговора с детьми. Самое главное в путешествиях — это то, какие воспоминания от города у детей останутся. Мы работаем над большой программой и ждём всех в гости», — заявил Олег Беркович.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

КОНКРЕТНО

Выставка «История игрушки» (6+) будет работать 13−14 октября с 11:00 до 19:00 и 15−16 октября с 11:00 до 21:00 по адресу: Нижегородская ярмарка (павильон 2), ул. Совнаркомовская, 13. Вход свободный, по предварительной регистрации.

КСТАТИ

Статус «Столицы детского туризма» Нижний Новгород получил 1 июня этого года. Всероссийский конкурс на это звание проводится в рамках реализации программы «Столица детского туризма». Проект инициирован Федеральным агентством по туризму и Проектным офисом Российского союза туриндустрии по детскому тризму.