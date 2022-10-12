ФСБ опубликовала видео досмотра грузовика перед взрывом на Крымском мосту

Видео проверки грузовика перед взрывом на Крымском мосту опубликовала ФСБ Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео проверки грузовика, который перевозил груз со взрывным устройством по Крымскому мосту утром 8 октября.

Напомним, в минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвалась фура, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Изначально сообщалось о трех погибших, однако позже число жертв возросло до четырех. Ударная волна привела к обрушению двух пролетов автомобильной части моста, но арки моста не пострадали.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) РФ установили, что организатором взрыва на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства оборов Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура ведомства. Кроме того, в ЦОС ФСБ заявили, что по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении.