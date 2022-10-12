Мобилизованные кузбассовцы сыграли одновременно семь свадеб

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Мобилизованные кузбассовцы сыграли одновременно сразу семь свадеб. Бойцы сейчас проходят подготовку в учебном центре в Омской области. Невесты приехали к ним из Кузбасса в Омск, где и прошла торжественная регистрация брака. Организовать церемонию молодоженам помог губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Когда был в Омске и разговаривал с бойцами в учебном центре, они рассказали, что есть такие обстоятельства - не успели зарегистрировать отношения с любимыми женщинами. Я им ответил, что, уходя на святое дело, надо поступить правильно и по-мужски. Меня все поддержали, сказали, что согласны, - рассказал Сергей Цивилев. Организацию мы взяли на себя, обеспечили возможность зарегистрировать брак».

Теперь жены военнослужащих вернутся домой и будут ждать мужей с легким сердцем.

«Мы очень счастливы. Пусть каждая жена и девушка, провожающая своего мужчину защищать Родину, сохранит такой же настрой и дождется его. Мы верим, что все будет хорошо», - поделились новобрачные.