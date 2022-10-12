ФСБ опубликовала фото подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФБР) представила фото- и видеоматериалы о подготовки взрыва на Крымском мосту. Опубликованы фото подозреваемых в причастности к организации теракта.

ФСБ опубликовала фото подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту

Как писал сайт KP.RU, в среду, 12 октября, ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) РФ сообщила об установлении, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства обороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура.

ЦОС ФСБ заявил об уста заявил об установлении личности 12 соучастников подготовки теракта, восемь из которых были задержаны. Уточняется, что по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении. Кроме того, сообщалось, что бомба для взрыва на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой, а отправлена была из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.