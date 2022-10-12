В России выявлено 900 ресурсов с фейками о спецоперации на Украине

Игорь Краснов. Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Сотрудники Генпрокуратуры, МВД и ФСБ России выявили порядка 900 информационных ресурсов, содержащих фейки о специальной военной операции на Украине либо призывы к незаконным публичным демонстрациям на фоне этих событий. Об этом сообщил РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

"Чтобы ограничить доступ к этим ресурсам Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования об их блокировке", - уточнил Краснов.

По его словам, некоторые фейки успевают распространить среди большого количества людей до решения о блокировке таких сообщений. Например, один из роликов, содержащий ложную информацию о выдаче ржавого оружия мобилизованным россиянам, успел собрать 5 млн просмотров, отметил глава надзорного органа.

Как ранее писал сайт KP.RU, член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что к концу сентября зафиксировано более 3 млн фейков, в том числе свыше 2,1 млн – о частичной мобилизации, 936 тысяч – о референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Напомним, Министерство внутренних дел России опровергло распространенную в сети информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в регионах страны.